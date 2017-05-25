"Беларускай думцы" - 95 лет

24 Мая 2017 19:18

С самого начала своей истории журнал отвечал целям построения белорусской государственности.

Сегодня это - современное общественно-политическое издание, бренд отечественной печатной аналитики. С 2007 года "Беларуская думка" входит в состав крупнейшего информационного агентства страны - БелТА. К юбилею авторитетного журнала собрались медийные боссы, журналисты, ученые, госуправленцы. Фоном для торжественной встречи стала экспозиция-ретроспектива из выпусков разных лет.

Дмитрий Жук, гендиректор Белорусского телеграфного агентства: "Журнал остается востребованным, и сегодня он немножечко трансформировался. Он стал и общественно-политическим, и научно-популярным. При этом я хотел бы отметить, что журнал аттестован по 5 ВАКовским дисциплинам и там публикуются работы молодых ученых".

Свои поздравления в адрес редакции направил и Президент Александр Лукашенко. Лучшим авторам вручили благодарности и грамоты. Многолетний вклад в развитие журнала отметили эксклюзивной наградой - нагрудным знаком "Отличник печати Беларуси".