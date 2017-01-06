"Беларусьфильм" презентовал новый белорусский экшен "Следы на воде"

5 Января 2017 21:22

К 100-летию белорусской милиции. Национальная киностудия "Беларусьфильм" сегодня презентовала новый белорусский экшен. Состоялся закрытый показ художественного фильма "Следы на воде".

Первыми, кто увидел фильм, стали прокатчики со всех регионов страны. В основе сюжета - реконструкция событий первых послевоенных лет (борьба с бандитизмом в Западной Беларуси) и реальные архивные факты из романа профессора, доктора исторических наук, полковника милиции в отставке Николая Ильинского.

Игорь Поршнев, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм": "То, о чем говорил Александр Григорьевич, это чисто белорусский продукт. Здесь режиссер-белорус, авторы белорусские, актеры все белорусские - здесь нет приглашенных. В каждой области будет премьера с выездом туда представителей съемочной группы".

Сразу после показа киноэксперты выработали концепцию продвижения фильма. Отметим, выход белорусского экшена "Следы на воде" в прокат запланирован на 23 февраля. Возрастное ограничение киноленты - 16+.