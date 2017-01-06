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"Беларусьфильм" презентовал новый белорусский экшен "Следы на воде"
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5 Января 2017 21:22

"Беларусьфильм" презентовал новый белорусский экшен "Следы на воде"

К 100-летию белорусской милиции. Национальная киностудия "Беларусьфильм" сегодня презентовала новый белорусский экшен. Состоялся закрытый показ художественного фильма "Следы на воде".

Первыми, кто увидел фильм, стали прокатчики со всех регионов страны. В основе сюжета  - реконструкция событий первых послевоенных лет  (борьба с бандитизмом в Западной Беларуси)  и реальные архивные факты из  романа профессора, доктора исторических наук, полковника милиции в отставке  Николая Ильинского.

Игорь Поршнев, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм":   "То, о чем говорил Александр Григорьевич, это чисто белорусский продукт. Здесь режиссер-белорус, авторы белорусские, актеры все белорусские - здесь нет приглашенных.  В каждой области будет премьера с выездом туда представителей съемочной группы".

Сразу после показа  киноэксперты  выработали концепцию продвижения фильма. Отметим,  выход белорусского экшена "Следы на воде" в прокат  запланирован на 23 февраля. Возрастное ограничение киноленты  - 16+.

 

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