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Беларусь в пятый раз в истории в финале шоу!
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12 Мая 2017 20:34

Беларусь в пятый раз в истории в финале шоу!

Накануне в Киеве разрешилась главная интрига второго полуфинала "Евровидения". Представители Беларуси группа NAVIBAND вышли в финал. Все подробности - у Евгения Перлина.

Журналисты в пресс-центре сегодня убедились: слоган "Евровидения" - "Празднуй разнообразие" - позволил вернуть конкурсу первоначальный смысл, когда страны представляли свою национальную культуру и музыку. После нескольких лет фриков и шоу-провокаций Европа соскучилась по настоящим песням. И в финале оказались 5 стран, которые представили треки на родном языке. Завтра на "Евровидении" выступит и Беларусь!

Белорусы только 5 раз проходили в финал "Евровидения". От этого успех выступления сегодня ночью стал еще более эмоциональным.

Попадание в финал для нашей страны уже считается победой! Мы не имеем такой четкой поддержки, как те же балканцы, прибалты или аппенинцы. Музыкальные критики в один голос твердят: мы наблюдаем самое классическое "Евровидение". Без геополитических предубеждений.

Фотис Контопулос – основатель портала Oikotimes: "В этом году конкурс удивил качеством своей музыки. Песни Беларуси и Португалии стали выше, чем такие фавориты, как Бельгия и Италия. Это хорошие песни!".

Завтрашний финал продюсеры решили разбавить интервью с фанатами и комедийным роликом с участием победителя "Евровидения" Монса Сэлмерлэва. Только 5 треков из 26 – танцевальные, остальные – баллады и RNB.

В эти минуты артисты готовятся к репетиции парада флагов – с него начнется и вся генеральная репетиция, которую увидят национальные жюри! NAVIBAND выйдут на сцену под 3 номером.

  

Теги: Евровидение-2017

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