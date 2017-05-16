Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Беларусь участвует в Венецианской биеннале
Культура
RSS
Беларусь участвует в Венецианской биеннале
Скачать Поделиться

17 Мая 2017 12:23

Беларусь участвует в Венецианской биеннале

Беларусь участвует в одной из самых известных и престижных выставок современного искусства - Венецианской биеннале. Арт-проект, представленный посольством Беларуси в Италии и Министерством культуры нашей страны, называется "Стол". Его куратором выступил известный художник Роман Заслонов. Это видео, состоящее из разных мини-сцен на фоне стола.

Разместившись в садах, на улицах и исторических зданиях по всей Венеции, арт-объекты привлекают множество туристов и любителей искусства. Выставка продлится до 26 ноября.
 

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =