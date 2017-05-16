Беларусь участвует в Венецианской биеннале

Культура
17 Мая 2017 12:23
Беларусь участвует в Венецианской биенналеБеларусь участвует в одной из самых известных и престижных выставок современного искусства - Венецианской биеннале. Арт-проект, представленный посольством Беларуси в Италии и Министерством культуры нашей страны, называется "Стол". Его куратором выступил известный художник Роман Заслонов. Это видео, состоящее из разных мини-сцен на фоне стола.
Разместившись в садах, на улицах и исторических зданиях по всей Венеции, арт-объекты привлекают множество туристов и любителей искусства. Выставка продлится до 26 ноября.
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