Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем

30 Января 2017 21:03

Беларусь сегодня простилась с народным артистом Александром Тихановичем. Траурный церемониал начался утром. Еще до рассвета в храм Александра Невского на Военном кладбище Минска стали прибывать поклонники его творчества. Там отслужили заупокойную литургию. Гражданская панихида прошла в Белгосфилармонии. Попрощаться без преувеличения с кумиром миллионов пришли тысячи людей. Нескончаемая вереница шла поклониться памяти народного артиста. Светлой памяти...

Рассказывает Нина Можейко.

Таким мы его запомнили. Вечно улыбающийся Тиханович. Уже легенда. В это трудно поверить. В ночь на 28 января народный артист ушел из жизни. Он долго боролся с болезнью, но никогда не выносил свой диагноз на публику. Вместе со своим ангелом-хранителем Ядей (так он ласково обращался к супруге) давал концерты до критического момента. Это был его выбор - он жил на сцене.

"Верасы" - это очки и усы. На эту формулировку юморист и шутник с добрым нравом совсем не обижался. Участники всесоюзно любимого ВИА Александр Тиханович и Ядвига Поплавская в самом деле стали символом не только коллектива - эпохи. Об их дуэте непривычно говорить в прошедшем времени.

В душе рокер Тиханович начинал свою карьеру с духового оркестра суворовского военного училища. Коренной минчанин жил в районе Осмоловка на улице Чичерина. Сын фронтовика. И хоть сам военную карьеру не продолжил, всегда держал осанку. Военная выправка при таком темпераменте. А еще широта души и высокие моральные принципы. Александр Григорьевич жил с верой. Никогда не подчеркивал, но и не скрывал. Ходил в храм, был певчим на клиросе и церковным старостой. Занимался благотворительностью, не выставляя напоказ. Первым приходил на помощь.

Неслучайно прощание с любимым артистом прошло в храме Александра Невского - небесного покровителя певца. Люди приходили на заупокойную литургию с утра - в самое темное время перед рассветом. В этот скорбный для всей страны момент рядом с ним самые близкие: дочь Анастасия, внук Иван и, конечно, его Ядя. В черном. Такого еще не бывало. Семейный и творческий тандем распался. Единое целое теперь без одной половины.

Гражданская панихида прошла без преувеличения в родных стенах филармонии. Здание на бульваре имени Мулявина - еще одного воспевателя белорусской культуры - многое видел. Эти стены помнят совсем еще юных Сашу и Ядю.

С улицы в зал тянулась нескончаемая вереница людей. Проститься со своим Тихановичем пришли тысячи людей, независимо от ранга и положения в обществе. Он был настоящим - его любили все.

На красном бархате награды народного артиста. В том числе недавний орден Франциска Скорины. Лично вручал Глава государства в декабре 2016-го. Он любил Беларусь, и она платила тем же. От природы скромный Тиханович (и это совсем не свойственно артисту) всегда неловко себя чувствовал в такие моменты.

Звание "народный" поистине долгожданное. Официально вместе с Ядей получил только в 2006-м. И то по инициативе Президента. Чиновники сами не решались выдвинуть кандидатуру, кажется, давно народных, так как семейная пара уже не числилась в филармонии, а стала первым дуэтом в шоу-бизнесе.

Сегодня, в траурный для всей страны день, почетное место в море цветов от благодарных зрителей занял и венок от Главы государства.

Траурный допуск к артисту официально открыли до 14-ти. Но прощальную церемонию пришлось продлить из-за огромного количества желающих проводить певца в последний путь. У самых близких была возможность уединиться и попрощаться с дорогим человеком в Большом зале филармонии.

Любимого артиста выносили солдаты роты почетного караула под "Малиновку". Ее исполнил военный оркестр. Шлягер на все времена напомнил марш "Прощание славянки". Сегодня звонкая "Малиновка" стала символом прощания.

Казалось, весь Минск пришел поклониться памяти Тихановича. Большая часть современных артистов воспитана на его творчестве. Саша и Ядя были первыми, кто организовал частный бизнес - продюсерский центр. Он умел открывать и взращивать таланты. Гость телепроектов, член жюри и главный эстрадный эксперт. Радовался и сопереживал коллегам.

Хоронили кумира с воинскими почестями - под залпы роты почетного караула. С молитвой. Последний приют народный артист обрел на Аллее звезд Московского кладбища.

Нынешний год должен был стать юбилейным для Александра Григорьевича. В июле ему исполнилось бы 65. Народный артист планировал концерт вместе с Президентским оркестром, но его жизнь оборвалась… как и песня.