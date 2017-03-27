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Беларусь прощается с Маем Данцигом
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28 Марта 2017 12:00

Беларусь прощается с Маем Данцигом

Народный художник Беларуси ушел из жизни на 87-м году, в воскресенье... Час назад в столичном Доме офицеров началось прощания с мастером. Поклониться и сказать последнее "прости" Маю Данцигу идут его коллеги по цеху, друзья и ученики. Траурную церемонию сопровождает рота почетного караула, что подчеркивает высокий статус и значимость художника для национальной культуры и уважение к нему со стороны государства.

Прощание с Маем Данцигом продлится до 15-ти часов. Затем траурный церемониал направится по площади Независимости в сторону Московского кладбища, где и будет похоронен народный художник Беларуси. 

  

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