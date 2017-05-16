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Беларусь открыла национальный павильон в рамках Венецианской биеннале
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17 Мая 2017 07:16

Беларусь открыла национальный павильон в рамках Венецианской биеннале

Беларусь открыла национальный павильон в рамках одной из самых известных и престижных выставок современного искусства - Венецианской биеннале. Арт-проект, представленный белорусами, называется "Стол". Его куратором выступил известный художник Роман Заслонов. Это видео, состоящее из множества совершенно разных мини-сцен на фоне стола.

В этом году живое искусство представлено в национальных павильонах более чем 80 стран. Разместившись в садах, на улицах и исторических зданиях по всей Венеции, арт-объекты привлекают множество туристов и любителей искусства. Выставка продлится до 26 ноября.

  

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