Беларусь определилась со своим представителем на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017"

Белорусскоязычная композиция "Гісторыя майго жыцця" в исполнении Navi победила в национальном отборе. Организатором проекта выступила Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране представитель Европейского Вещательного Союза. Прямую трансляцию гала-концерта вели телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. Во время шоу артисты удивляли не только вокалом, но и оригинальными костюмами, сценографией, декорациями. Закулисье национального отбора и первое интервью триумфатора в репортаже Инны Пилевич.

Поднять на сцену 500-килограммовую льдину за 30 секунд. Вложиться в несколько мгновений - правило постановщиков международного конкурса.

Своим выступлением на национальном отборе на "Евровидение" группа "PROвокация" заставила поволноваться как организаторов проекта, так и зрителей. Под светом софитов ледяная и хрупкая декорация стала таять. Эффект неожиданности дал свой результат. Дуэту телепублика поставила максимальную оценку.

А вот изначально фаворит отбора - группа NUTEKI - спела свой хит из клетки. Будто Дэвид Коперфильд фронтмен сбросил с себя оковы, а массивная декорация взмыла над сценой.

NUTEKI, как и NAPOLI в четвертый раз штурмуют национальный отбор. Для артистов это уникальный шанс продемонстрировать свои песни в прайм-тайм. За онлайн-трансляцией белорусского отбора следили не только фанаты из стран-соседок, но и из Испании, Германии, США. А на телестудии работали представители двух десятков средств массовой информации. В качестве отличной площадки для раскрутки наш национальный отбор рассматривают как звезды шоу "Голос", "Х-фактор", так и уличные артисты. Никита Ходас, который раньше пел в переходах, накануне дебютировал в республиканском эфире и сразу оказался в середине рейтинговой таблицы.

В этом сезоне за путевку на "Евровидение" сражались 13 финалистов - как коллективы, так и сольные исполнители. Их номера оценивали зрители и профессиональное жюри. Подсчет голосов по классической формуле 50 на 50.

10 минут, чтобы поддержать своего фаворита. Именно столько длится голосование. Зрители отдают свои предпочтения с помощью СМС и телефонных звонков. А тем временем все камеры обращены к Green Room, где участники ожидают результатов голосования.

Для зрителей лучшая "PROвокация", а для судей - NaviBand. После суммирования баллов максимальная оценка досталась последним. NaviBand первыми в истории "Евровидения" исполнят белорусскоязычную песню.

По традиции триумфаторы исполнили свой хит на бис в финале гала-концерта. В эйфории артисты разбили трофей - хрустальное евровизионное сердце. Надеются, на удачу в международном конкурсе, который состоится в мае в Киеве.