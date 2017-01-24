Культура
24 Января 2017 19:12
Беларусь готовится выбрать своих представителей на взрослый и детский конкурсы в рамках "Славянского базара"Сегодня стали известны имена финалистов национального отбора на международные конкурсы исполнителей эстрадной песни и детского "Витебск-2017".
Жюри оценило видеозаписи выступлений претендентов. В составе судейской коллегии — известные исполнители, композиторы, музыканты. Эксперты выбрали по десятке лучших вокалистов в каждой категории. Вскоре счастливчиков пригласят на живое прослушивание. По его результатам и выберут представителей Беларуси на детском и взрослом конкурсе вокалистов.
Победители национального отбора представят Беларусь на детском и взрослом конкурсах, которые состоятся в рамках фестиваля "Славянский базар". Форум дает уникальную возможность молодым артистам показать себя коллегам и десяткам тысяч зрителей.
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