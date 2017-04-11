11 Апреля 2017 21:12

Певец и композитор Игорь Квашевич презентует авторский музыкально-образовательный проект "Беларусь-тур". Более сотни городов и столько же благотворительных мастер-классов - артист выступает в детских домах, встречается с преподавателями и учениками школ искусств, устраивает концерты эстрадной музыки. Большая часть гастрольного пути уже пройдена. О проекте, который объединил города искусством - Александра Драгун.

Он променял футбольный мяч на аккордеон и теперь не командой - один - собирает стадионы. Белорусский певец и композитор Игорь Квашевич решился на амбициозный проект - за 10 месяцев провести 120 благотворительных мастер-классов и концертов в 120 белорусских городах.

Андрей Квашевич, руководитель проекта "Беларусь-тур": "Около 5 тысяч детей посетили вот эти дневные мероприятия благотворительные. Более 20 тысяч взрослых посетили вечерние концерты.

Если изначально цель была общаться с баянистами-аккордеонистами, то, видя этот резонанс со стороны детей, понимаем, что наша цель простимулировать, показать новые возможности".

Авторский проект стартовал в сентябре прошлого года с малой родины артиста - Ивацевичей. Уже пройдено половина гастрольного пути. 66-ым городом на карте музыкального турне стала столица шахтеров.

В Солигорске на мастер-класс пришли не только воспитанники музыкальных школ - ученики общеобразовательных. В зале более 200 зрителей. Поэтому в этот раз встреча прошла несколько в другом формате - мини-концерта с лекцией по музыкальной литературе. Открыл часовой мастер-класс аккордеонист серьезным произведением Баха "Токката и фуга ре минор".

За счет выборной клавиатуры увеличивается диапазон левой руки, а потому инструмент может звучать, к примеру, как орган, скрипка или гитара. К слову, в гастрольном туре у Игоря Квашевича сразу три инструмента. Меняет их в зависимости от репертуара.

В арсенале музыканта академическая, эстрадная, даже современная танцевальная музыка. Словом, для каждой аудитории свой репертуар. Для воспитанников социально-педагогического центра - концерт по заявкам - исключительно мелодии из мультфильмов.

Сегодня виртуозного аккордеониста встречает Молодечно. После мастер-класса в колледже имени Огинского по традиции двухчасовой концерт.

Последнюю неделю тура музыкант посвятит гала-концертам в каждом областном центре страны. Правда, на сцене будет уже не один "золотой аккордеон". Во время мастер-классов Игорь Квашевич набирает команду юных музыкантов, чтобы вместе завершить гастроли по Беларуси.