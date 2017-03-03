Культура
3 Марта 2017 12:12
Авторские фантазии в проекте "Пасаг"
Профессиональная графика в сочетании с иконописным письмом левкас. Белорусская художница Тамара Шелест и мемориальный музей-мастерская имени Азгура представляют выставочный проект "Пасаг" ("Приданое"). В экспозиции около двадцати работ - авторских фантазий на тему времени и связи поколений, духовного и материального наследия, семьи и главных событий в жизни человека.
Проект сопровождает специальное аудиооформление: скрип дверей, шум воды из колодца. Все это позволяет еще больше погрузиться в атмосферу деревни и родительского дома.
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