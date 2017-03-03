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Авторские фантазии в проекте "Пасаг"
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3 Марта 2017 12:12

Авторские фантазии в проекте "Пасаг"

Профессиональная графика в сочетании с иконописным письмом левкас. Белорусская художница Тамара Шелест и мемориальный музей-мастерская имени Азгура представляют выставочный проект "Пасаг" ("Приданое"). В экспозиции около двадцати работ - авторских фантазий на тему времени и связи поколений, духовного и материального наследия, семьи и главных событий в жизни человека.

Проект сопровождает специальное аудиооформление: скрип дверей, шум воды из колодца. Все это позволяет еще больше погрузиться в атмосферу деревни и родительского дома.

  

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