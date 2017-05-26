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"Августовский канал приглашает друзей"
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27 Мая 2017 09:13

"Августовский канал приглашает друзей"

Праздник народного творчества развернется после полудня на берегах канала у шлюза. Гости ознакомятся с главными традициями региона, который славится своими умельцами и богатыми культурными традициями. После шествия свои подворья для экскурсии в прошлое откроют деревенские дома культуры. Гостям предложат заглянуть на мастер-классы, поучиться гончарному делу, работе с соломкой. Те, кого больше привлекают экскурсии по живописным местам, смогут посетить музей Августовского канала или отправиться в путешествие по водному маршруту.

  

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