"Августовский канал приглашает друзей"

27 Мая 2017 09:13

Праздник народного творчества развернется после полудня на берегах канала у шлюза. Гости ознакомятся с главными традициями региона, который славится своими умельцами и богатыми культурными традициями. После шествия свои подворья для экскурсии в прошлое откроют деревенские дома культуры. Гостям предложат заглянуть на мастер-классы, поучиться гончарному делу, работе с соломкой. Те, кого больше привлекают экскурсии по живописным местам, смогут посетить музей Августовского канала или отправиться в путешествие по водному маршруту.