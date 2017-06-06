Артисты филармонии в Гродно дают концерты на балконе

6 Июня 2017 21:31

Артисты филармонии в Гродно изменили формат выступлений. По вечерам они дают концерты на балконе. Публика по достоинству оценила такие выступления. Под балконом сейчас собираются десятки горожан и туристов. В репертуаре - классика, джаз и популярная музыка. Организаторы анонсируют еще один проект. Музыкальные вечера будут проходить на разных и необычных площадках Гродно.

Виктор Соколовский, художественный руководитель Гродненской областной филармонии: "Идея сделать такие концерты на балконе давно витает, и мне хотелось бы ее реализовать. И в дальнейшем и то, что сейчас получилось, интересно с точки зрения зрителя. Все, кто ходит по улицам, кто не ходит - сидит просто, кто приезжает на машине - все эти люди - наши зрители и, я думаю, этим зрителям интересно, даже если они торопятся".

"Балконные концерты" - не единственное, что этим летом заставляет горожан и туристов смотреть по сторонам. Местной достопримечательностью Гродно стали и своеобразные дорожные знаки. Специальные таблички обозначают городские легенды и смешные факты. Например, есть обозначенные места для прогулок с утками, лужайки для кошек, тротуары, где можно сломать каблук и территории, где лучше всего целоваться.