Культура
7 Июня 2017 07:19
Арт-проект "Стол" с успехом представил Беларусь на 57-й Венецианской бьеннале
Арт-проект под названием "Стол" белорусского художника Романа Заслонова с успехом представил Беларусь на 57-й Венецианской бьеннале современного искусства. Международное профессиональное жюри, а также поклонники искусства из различных стран мира удостоили кураторский проект художника высокой оценки. "Стол" - это 32-минутное видео из более чем двух десятков мини-сцен. Соавторами проекта стали продюсер Виктор Лобкович и кинорежиссер Сергей Талыбов.
Открытие национального павильона Беларуси состоялось в Венеции еще 11 мая. В первую неделю работы бьеннале нашу экспозицию посетило более 1000 зрителей.
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