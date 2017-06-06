Арт-проект "Стол" с успехом представил Беларусь на 57-й Венецианской бьеннале

7 Июня 2017 07:19

Арт-проект под названием "Стол" белорусского художника Романа Заслонова с успехом представил Беларусь на 57-й Венецианской бьеннале современного искусства. Международное профессиональное жюри, а также поклонники искусства из различных стран мира удостоили кураторский проект художника высокой оценки. "Стол" - это 32-минутное видео из более чем двух десятков мини-сцен. Соавторами проекта стали продюсер Виктор Лобкович и кинорежиссер Сергей Талыбов.

Открытие национального павильона Беларуси состоялось в Венеции еще 11 мая. В первую неделю работы бьеннале нашу экспозицию посетило более 1000 зрителей.