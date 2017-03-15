Арт-проект "От Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока"

15 Марта 2017 07:15

Около 30 художников со всей Европы стали участниками необычного арт-проекта "От Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока". Идея родилась в Беларуси и здесь прошло открытие экспозиции. Теперь эстафету приняла Москва. Каждый участник представил по три работы. Болгария - это философская притча о жизни в масляных красках. Сербия - политический диалог на саммите в Белграде - с пустыми стульями, но оставшимися проблемами. Испания - тоска Европы по темпераментному и свободолюбивому духу улочек Гаваны. Беларусь - зашифрованный коллаж о прошлом и будущем от Виктора Альшевского.

Следующим городом, который примет выставку, станет столица Португалии, Лиссабон. В планах - показать работы во всех европейских странах, чьи авторы стали участниками арт-проекта.