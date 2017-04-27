Арт-проект "Художник и город" возвращается на улицы Минска

27 Апреля 2017 19:17

"Золотая коллекция белорусской живописи" - так называется акция в этом году. Репродукции современных белорусских художников, работающих в разных жанрах, расположились в сердце столицы, на площади Якуба Коласа. В ритме города - 35 полотен. Репродукции сопровождают текстовые пояснения на русском, белорусском и английском языках. Благодаря тому, что изображения напечатаны на композитных панелях, они не поддаются внешним воздействиям. Работы постоянно в поле зрения правоохранителей.

На центральной площади Минска арт-проект пробудет до сентября. В этом году акция стала частью триеннале современного искусства, посвященного 130–летию со дня рождения Марка Шагала. Работы белорусских художников также экспонируют во Дворце и Центре современных искусств.







