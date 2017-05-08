8 Мая 2017 21:38

Оперу ставит известный актер. Звезда фильмов "Долгая дорога в дюнах", "Удачи вам, господа", "Следопыт", "Похищение чародея" Андрейс Жагарс приехал в Минск для работы над спектаклем "Травиата". Артист и режиссер уже приступил к репетициям в Большом театре Беларуси. Вместе с ним над новой версией оперы Джузеппе Верди работает международная команда. Премьера намечена на осень. О подготовке спектакля и эксклюзивное интервью режиссера - в репортаже Инны Пилевич.

Специально к его приезду в репетиционном зале Большого театра завесили зеркала. Таковы условия работы известного режиссера Андрейса Жагарса. И это отнюдь не каприз зарубежного мастера. Известный постановщик работает с актерами по системе классика Станиславского, который таким образом учил любить искусство в себе, а не себя в искусстве.

Андрейс Жагарс, режиссер-постановщик, актер, Латвия: "Для балетной специфики очень важно себя контролировать, глядя в з еркало, технически все, а для артистов оперы это мешает. Они все время подглядывают и теряют контакт с партнером".

Свою версию оперы Верди "Травиата" ставит звезда советского кинематографа. Широкой публике Андрейс Жагарс известен как капитан Олег из картины "Удачи вам, господа", сын Марты и Артура из драмы "Долгая дорога в дюнах".

В кризисные для кино 90-е артист попробовал себя в академическом искусстве и достиг успеха. На протяжении 17 лет возглавлял Латвийскую национальную оперу. Режиссер более 30 спектаклей в 14 странах, в Минске ставит впервые.

Историю куртизанки Виолетты решено перенести из XIX века в настоящее время. Артистам презентуют макет сцены. Оформление в стиле арт-деко. Почти за три часа спектакля декорации сменятся четырежды. Опера с элементами балета. Хореографы поставят балл у Виолетты в пикантном стиле кабаре.

Для новой "Травиаты" в цехах Большого сошьют полторы сотни костюмов. Из них только 64 для хора. Кстати, вопреки театральному штампу солисты хора не будут одеты одинаково. Для каждого уже разработан индивидуальный костюм.

Над премьерой работает международная команда. Режиссер, сценограф и художник по костюмам - из Латвии, художник по свету - из Великобритании. К слову, для Андрейса это уже третья "Травиата", для нашей труппы - уже 6-я редакция.

Спектакль-открытие. "Травиата" начнет юбилейный, 85-й сезон Большого театра Беларуси. Новую версию классической оперы Верди представят 8 сентября.