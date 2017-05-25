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Аллея Белорусской государственной академии музыки сегодня превратилась в творческую площадку
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25 Мая 2017 19:04

Аллея Белорусской государственной академии музыки сегодня превратилась в творческую площадку

Главная аллея Белорусской государственной академии музыки сегодня превратилась в большую творческую площадку. В качестве художников, музыкантов, народных умельцев - школьники. Они продемонстрировали все, чему научились на занятиях в учреждениях дополнительного образования. На 10 творческих площадках каждый мог попробовать себя и в новом деле. Хендмейд-терраса, экологический сквер, техноплатформа и спортпроспект.

Большой праздник посвятили юбилею Минска. И именно в этом году по инициативе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ белорусская столица получила звание города, дружественного детям.  

  

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