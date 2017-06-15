Алексея Баталова знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной

15 Июня 2017 21:07

Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 89-м году жизни умер народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Соболезнования родным и близким, а также коллегам великого актера выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. На белорусской земле Баталова знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной души. С его именем связана целая эпоха - когда кино было больше, чем кино, оно было одним из важных жизненных ориентиров. Герои Баталова – упрямые, принципиальные - сопровождали судьбу многих поколений. Фильмы с его участием смотрели десятки раз: "Летят журавли", "Дело Румянцева" и, конечно, "Москва слезам не верит" не сходили с экранов. Их любят и смотрят и сейчас. К своей работе народный артист всегда относился требовательно и был твердо убежден, что актер должен играть героев, которые способны учить и совершенствовать общество. Таким он был, и таким его будут помнить. Ушла эпоха высокого стиля жизни.

Рассказывает Елена Бормотова.

Он умер тихо, во сне. В больничной палате после причащения. Кумиру миллионов было 88 лет. С начала года актер практически не покидал клинику. Перелом, операция, осложнения, реабилитация. Да и судебная история с соседом по даче в Переделкино не прибавляла здоровья. На прошлой неделе стало известно, что семья Баталовых выиграла суд. Но, к сожалению, у смерти выиграть не получилось.

Интеллигент с неповторимым тембром голоса, он влюблял в себя миллионы женщин. А миллионы мужчин по всему бывшему Советскому Союзу уважали его за джентльменские поступки и аристократическое поведение.

Алексей Баталов из актерской семьи. Его родители - Нина Ольшевская и Владимир Баталов - служили в Московском Художественном театре. Мальчик вырос за кулисами. А после развода родителей Алексей с матерью поселились в доме, где соседом был Осип Мандельштам. Он видел Ахматову, встречался с Пастернаком и Бродским.

В годы войны Баталов 15-летним юношей дебютирует на театральной сцене. Мама-актриса в Бугульме, где семья находилась в эвакуации, организовала театр. После войны оканчивает Школу-студию МХАТ, диплом актеру подписывали те, кто стоял у истоков академической театральной школы. В 50-м дипломированный артист выходит на сцену легендарного МХАТа. А во время службы в армии – на сцену Центрального театра Советской армии. А вскоре началось кино. Одна из первых картин - "Большая семья". Легендарный Хейфиц приглашает Баталова на одну из главных ролей.

Сегодня нельзя найти человека, который не знал бы Баталова. Для каждого из миллионов зрителей Баталов был свой. Для кого-то Алешка Журбин из "Большой семьи", для кого-то Володя Устименко из "Дорогой мой человек", а для кого-то Георгий Иванович, он же Гоша, он же Гога из оскароносного фильма "Москва слезам не верит".

Кстати, легендарного слесаря Гошу - рабочего-интеллигента, первого секс-символа СССР - Баталов играл уже в статусе профессора. Мастер преподавал актерское мастерство во ВГИКе, был заведующим кафедрой. Выступал в роли режиссера, сценариста. Писал книги. Кино случалась уже не так часто.

Георгий Николаенко, режиссер: "Досье человека в "мерседесе" - шпионский фильм, основанный на реальной истории. КГБ курировал. Баталов сразу согласился, прочитав сценарий. Очень интеллигентный и разносторонний актер. Доступны любые роли - от шофера до интеллигента. Прекрасный рассказчик. Уважал партнеров по съемкам, на равных был независимо от возраста".

Проститься с кумиром поклонники и коллеги смогут в понедельник, 19 июня. Гражданская панихида пройдет в Московском Доме кино. Похоронят актёра на Преображенском кладбище рядом с мамой. Так завещал сам Баталов.