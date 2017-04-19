Александр Ефремов поставил "Волки и овцы" Александра Островского

19 Апреля 2017 21:24

В Золотой век с Александром Ефремовым. Народный артист и художественный руководитель Театра-студии киноактера поставил "Волки и овцы" Александра Островского.

Первый выход премьерной комедии на зрителя. Более недели в театре не показывали основной репертуар. Комедийную классику репетировали с утра до вечера на сцене с полными декорациями и костюмами. Они, кстати, полностью соответствуют эпохе Островского. Впервые зрители услышат композиции, написанные специально к премьере. Музыка - Леонида Ширина, текст - Елены Туровой.

Вместе с заслуженным коллективом Беларуси - труппой Театра-студии киноактера - в премьере задействовано подрастающее поколение артистов. Массовку создают студенты-первокурсники Академии искусств. История комедии "Волки и овцы" рассказывает о борьбе за богатство между помещиками в небольшом русском губернском городке 70-х годов 19 века.