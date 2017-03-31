Культура
31 Марта 2017 09:01
Акцию "Единый билет" начал Национальный исторический музей и шесть его филиалов
Такой билет будет на четверть дешевле. Абонементом можно будет воспользоваться в течение двух недель со дня продажи. Единый билет будет содержать всю информацию о музеях. Подобный опыт успешно использован в культурных столицах Европы - Париже, Мюнхене, Лондоне.
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