Культура
21 Января 2017 00:02
Группа NAVIBAND представит Беларусь на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017"
В Белтелерадиокомпании завершился финальный концерт национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2017". Победителем национального отбора и, соответственно, официальным представителем нашей страны на международном конкурсе стала группа NAVIBAND, набравшая наибольшее количество баллов.
Имя победителя было объявлено в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Трансляцию шоу в режиме оnline также вели сайт медиахолдинга tvr.by и радиостанция компании "Радиус FM".Группа NAVIBAND получил стилизованное евровизионное сердце.
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