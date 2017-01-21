Группа NAVIBAND представит Беларусь на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017"

21 Января 2017 00:02

В Белтелерадиокомпании завершился финальный концерт национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2017". Победителем национального отбора и, соответственно, официальным представителем нашей страны на международном конкурсе стала группа NAVIBAND, набравшая наибольшее количество баллов.

Имя победителя было объявлено в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Трансляцию шоу в режиме оnline также вели сайт медиахолдинга tvr.by и радиостанция компании "Радиус FM".

Группа NAVIBAND получил стилизованное евровизионное сердце.