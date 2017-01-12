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"M@rt.контакту" быть
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10 Января 2017 12:02

"M@rt.контакту" быть

Первая пресс-конференция, посвященная международному молодежному театральному фестивалю в Могилеве,  раскрыла интриги предстоящего форума. Участие в нем подтвердили 10 стран, это – 20  театров из Беларуси, России, Польши, Украины, Грузии и Литвы. Дебютантами станут коллективы из США и Австрии. Бремнер Дьюти покажет свое знаменитое шоу "33 (Кабаре)".  Заявлены в программе "М.арт.контакта" и две интерпретации последнего романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" в исполнении молодежных коллективов из Вильнюса и Санкт-Петербурга. Фестиваль пройдет на всех театральным площадкам города.

Андрей Новиков, директор Могилевского областного драмтеатра, руководитель молодежного театрального форума:

"И не только музей - это и малая сцена, это и площадка театра кукол, мы тоже туда стараемся приводить спектакли малой формы, т.е. камерные спектакли. Когда, в принципе, зритель вовлечен в само театральное действо".

Билеты  уже поступили в продажу. Всего будет показано 22 спектакля. В том числе  в сопровождении джазового оркестра. И стендап-шоу из Армении.

 

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