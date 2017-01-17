70-летие отмечает народный артист Беларуси Леонид Захлевный

16 Января 2017 21:53

Композитор, чьи песни знает каждый белорус. С юбилеем Леонида Захлевного поздравил Глава государства Александр Лукашенко. Имя народного артиста неразрывно связано с ансамблем Белтелерадиокомпании "Бяседа". Он бессменный руководитель коллектива уже четверть века. Его песни в репертуаре многих исполнителей. К тому же, маэстро - автор симфонической музыки, а также мелодий к художественным фильмам. О талантливом юбиляре - Елена Бормотова.

Редкое фото. Захлевный - студент консерватории. Занятия по классу композиции вместе с педагогом Богатыревым. Среди преподавателей сегодняшнего народного артиста - легенды национальной композиторской школы - Глебов и Оловников. Они и заложили Захлевному эталон музыкальной эстетики, как в симфонической, так и в эстрадной музыке.

В музыкальную школу Захлевный пошел по желанию отца. Как минимум час занятий на баяне - обязательный пункт в расписании дня юного музыканта. Затем были музыкальное училище, консерватория, аспирантура. Захлевный больше десяти лет работал музыкальным редактором на "Беларусьфильме". Он автор мелодий десятков документальных, художественных, анимационных лент.

Захлевный как профессиональный композитор, безусловно, обращался к серьезной симфонической музыке. Автор кантат, фортепианных пьес, симфоний. Его музыка звучала с академических площадок. Однако и сегодня многие белорусы вспомнят совсем не "академического" "Дзеда-Барадзеда".

Мелодизм, лиричность, фольклорная традиция национального музыкального наследия - основа творчества Захлевного, именно поэтому его песни часто называют народными. Они в репертуаре многих отечественных исполнителей и коллективов. Военные песни пел и Кобзон.

Захлевный был музыкальным руководителем всех коллективов Белорусского радио. А в 1991-м была создана "Бяседа" - и сегодня он бессменный руководитель заслуженного ансамбля. С гастролями объездили десятки стран. Не раз организовывали тур по Беларуси. Народная песня не требует больших райдеров. "Бяседа" - это исключительно живой звук.

Ближайший концерт, приуроченный к юбилею художественного руководителя - маэстро Захлевного, "Бяседа" даст 27 января в концертном зале "Минск".