5-летний юбилей отметил ансамбль народной песни "Лілея"

18 Мая 2017 19:15

Участники любительского коллектива - сотрудники компании "Промагролизинг". Организация стала бизнес-брендом и в Беларуси, и за рубежом. А сотрудники еще и решили проявить свои таланты. Ансамбль "Лілея" работает в фольклорном жанре. В репертуаре - песни Беларуси, России, Польши, Армении. На сольном концерте побывала Нина Можейко.

Косы и орнаментальные узоры на дизайнерских костюмах. Купальские венки и кунтуши они надевают только на сцену. По будням - деловой дресс-код. А после работы дважды в неделю по 2 часа - для творчества. Сольную программу к юбилею готовили в свойственной манере.

Татьяна Давыдюк, художественный руководитель ансамбля "Лілея" ОАО "Промагролизинг": "Это наша культура, наши истоки, и доставляет счастье то, что мы можем исполнять песни наших бабушек, мы записываем их на диктофон в деревне, слышим, как они поют, и у нас получается воспроизвести практически то же звучание".

"Лілея" - секретное оружие компании. Под музыкальные чары коллектива попали бизнесмены из всей Европы. Искренность, свойственная белорусам, в сочетании с аутентичными напевами выходят за рамки деловых расчетов.

Андрей Позняк, гендиректор ОАО "Промагролизинг": "Одно выступление ансамбля "Лілея" заменяет долгие и тяжелые переговоры с нашими потенциальными зарубежными покупателями и контрагентами. Хочу пожелать всем творческих успехов и покорения новых коммерческих вершин вместе с ОАО "Промагролизинг".

Художественный руководитель - единственная участница ансамбля с дипломом солистки народного жанра. В музыкальном арсенале 9 любителей: баян, ложки, трещотки. Ставку делают на вокал. Многоголосые произведения исполняют а капелла.

В составе ансамбля - поющие финансист, юрисконсульт, аккомпанирующий пиар-менеджер - тот самый случай, когда отсутствие специального музыкального образования - только плюс. Фолковые мотивы в исполнении непрофессионалов приобретают поистине народные нотки.