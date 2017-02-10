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500-летию белорусского книгопечатания и Франциску Скорине посвящается
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11 Февраля 2017 12:03

500-летию белорусского книгопечатания и Франциску Скорине посвящается

Накануне на 24-ой Минской международной книжной ярмарке презентовали программу для детей и юношества. Биография, путешествия, современники Скорины и его научно-философское наследие - в рассказах известных отечественных писателей, в фрагментах исследований историков, ученых и педагогов. А также, перформанс в реконструированной скориновской печатной мастерской. На книжной выставке-ярмарке его представил краевед и коллекционер Владимир Лиходедов. Литературным событием с конкурсами, театрализацией и награждениями презентовали детскую книгу "В гостях у Франциска Скорины".

Книги детских национальных писателей вниманию посетителей предлагает каждая из 30 стран-участниц.

  

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