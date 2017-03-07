40 дней без легенды

8 Марта 2017 09:08

Сегодня родные, друзья и поклонники вспоминают и молятся за Александра Тихановича. Народный артист Беларуси ушел из жизни 28 января после продолжительной болезни. Исполнитель хитов "Малиновка", "Завіруха", "Я у бабушки живу" обрел всесоюзную славу в составе ВИА "Верасы". Именно в ансамбле музыкант встретил свою спутницу — Ядвигу Поплавскую. Впоследствии в дуэте они отправились в сольное плаванье и даже организовали Театр песни, под крылом которого выросла целая плеяда популярных певцов. Также народный артист занимался подготовкой первых представителей нашей страны на "Евровидении", без его участия не обходился ни один конкурс молодых исполнителей. Александр Тиханович предан земле на Московском кладбище столицы. В июле ему исполнилось бы 65.

Согласно православной традиции, на 40-й день решается судьба души человека. Александр Тиханович не афишировал, но был глубоко верующим человеком. В столичном приходе Храма Александра Невского народный артист Беларуси был певчим и церковным старостой.