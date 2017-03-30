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300 мини-книг представили на выставке "Книга и культура" в Минске
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30 Марта 2017 15:40

300 мини-книг представили на выставке "Книга и культура" в Минске

Миниатюрные издания по философии, истории, духовной и классической литературе напечатаны в разных странах. Есть и белорусские экземпляры. По стандартам нашей страны, формат такой книги не должен превышать формат 100 на 100 миллиметров. Экспозиция посвящена 500-летию белорусского книгопечатания и проходит в гостиной Владислава Голубка.

Книжную выставку дополняет портретная галерея белорусского художника Владимира Акулова. Среди живописных работ портреты писателей, поэтов, художников и других знаменитых белорусов.

  

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