Культура
30 Марта 2017 15:40
300 мини-книг представили на выставке "Книга и культура" в Минске
Миниатюрные издания по философии, истории, духовной и классической литературе напечатаны в разных странах. Есть и белорусские экземпляры. По стандартам нашей страны, формат такой книги не должен превышать формат 100 на 100 миллиметров. Экспозиция посвящена 500-летию белорусского книгопечатания и проходит в гостиной Владислава Голубка.
Книжную выставку дополняет портретная галерея белорусского художника Владимира Акулова. Среди живописных работ портреты писателей, поэтов, художников и других знаменитых белорусов.
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