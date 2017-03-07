135 лет исполняется со дня рождения легендарного градостроителя Иосифа Лангбарда

8 Марта 2017 21:12

Его работы стали достопримечательностями белорусской столицы и классикой отечественного зодчества. Дом правительства, Большой театр, Дом офицеров, главный корпус Академии наук. С наследием выдающегося зодчего, заслуженного деятеля искусств и доктора архитектуры знакомит выставка в художественной галерее Михаила Савицкого. Здесь и идеи мастера, которые так и остались лишь на бумаге. О неизвестном Минске Лангбарда - сюжет Инны Пилевич.

Лучшим зодчим мира его признали в Париже в 37-м. Французская столица принимала Международную выставку искусства и техники, где были показаны в том числе достижения советской архитектуры. Самую высокую награду - Гран-при - получил Иосиф Лангбард за проекты в Беларуси. Сегодня этот диплом - раритет с музейной витрины.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска: "Его творчество очень сильно повлияло на архитектуру Минска 30-х годов ХХ века. И, в общем-то, последующую архитектуру. Потому что его сооружения, можно сказать, были такими градостроительными центрами, вокруг которых вся последующая архитектура была соподчиненной".

Минск Иосифа Лангбарда на бумаге. Новая экспозиция в столичной галерее Савицкого открывает двери в мастерскую архитектора. Здесь - чертежи, фотографии, рисунки. Выпускник Императорской академии искусств начинал карьеру на фронте во время Первой мировой - строил военные укрепления. В мирное время активно предлагал свои идеи на конкурсах. Судьбоносным стало приглашение в Минск для создания 40 павильонов Всебелорусской сельскохозяйственной выставки. Остался и победил в конкурсе проектов Дома правительства БССР.

Проектировал на века. Большой театр, главный корпус Академии наук, Дом Красной армии… Именно работы Лангбарда устояли во время бомбардировок в Великую Отечественную войну, в то время как большая часть Минска превратилась в руины. Сразу после освобождения белорусской столицы зодчий начал работу по воссозданию города.

Вот таким Лангбард видел послевоенный Минск. В 1948 году архитектор предложил эскиз центральной площади столицы. Согласно задумке, в самом центре города должно было разместиться административное здание. Теперь там - Дворец Республики.

Шедевры Лангбарда воздвигались без экскаваторов, бульдозеров и кранов. В экспозиции выставлены инструменты и материалы, которые использовались во время строительства Дома правительства.

Уникальные предметы были найдены несколько месяцев назад во время ремонтных работ на крыше памятника архитектуры и первого в истории нашей страны небоскреба.