100 лет назад не стало белорусского классика Максима Богдановича

25 Мая 2017 07:27

Всенародно любимому поэту было всего 25. Певец белорусского слова ушел из жизни в Крыму, где неоднократно проходил лечение от чахотки. На одном из старинных кладбищ Ялты Богданович и похоронен. Ему установлен памятник. А в местном музее Богдановичу посвящена небольшая экспозиция, которая знакомит жителей и гостей Крыма со страницами биографии и творчества великого белоруса.

В честь 125-летия со дня рождения Максима Богдановича из Крыма в Минск была доставлена капсула с землей с могилы поэта. Святыня была с почестями захоронена в крипте минского храма-памятника Всех Святых. Сегодня по всей Беларуси и в зарубежье проходят мероприятия - посвящения классику.