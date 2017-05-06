Жители старых домов в Вилейке обратились на горячую линию

6 Мая 2017 15:50

Со своим наболевшим вопросом на горячую телефонную линию нашей программы обратились из Вилейки жители одних из самых старых домов. В одном до сих пор нет центрального отопления, а другой без воды и канализации. Когда же элементарные бытовые удобства 21-го века появятся и в вилейских домах-старожилах? В проблеме разбирались наши корреспонденты.

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Всю систему водоснабжения жильцам векового здания в Школьном переулке заменила колонка рядом с подъездом. Причем дойти к единственному источнику не всегда просто.

Хотя душ есть, шутят жильцы дома, но принимать его можно только во время дождя. Из-за многочисленных дырок кровля изнутри больше напоминает карту звездного неба.

На пенсию просится и единственный балкон здания, а также некоторые перекрытия между этажами.

Застряли во времени и жильцы самого старого здания в Вилейке. Бывший губернаторский дом, как и столетие назад, отапливают дровами.

Жизнь в барских палатах совсем не беззаботная. Зимой топить печь надо несколько раз в день. Складом для дров стали лестничные площадки рядом с квартирами.

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что капитальный ремонт уже в этом году освежит здание в Школьном переулке - старые конструкции заменят, а фасад полностью восстановят. А вот коммуникации проводить жильцам придется самостоятельно.

Валентина Генк, начальник отдела Вилейского жилищно-коммунального хозяйства: "Квартиры в этом доме приватизированы с тем инженерным обеспечением, которое есть сегодня. Мы не можем потому подключить дом к водопроводу, они это должны делать сами. Тем более что водопровод проходит, и некоторые жильцы это уже сделали за свой счет".

Комфорт в доме будут самостоятельно создавать и жильцы бывшей губернаторской усадьбы.

Валентина Генк, начальник отдела Вилейского жилищно-коммунального хозяйства: "Там действительно рядом проходит теплотрасса, но пока в доме печное отопление - мы не можем его подключить. В рамках законодательства обустройство дома новыми инженерными системами не допускается".

Капитальный же ремонт бывшего поместья также запланирован на ближайшее время.