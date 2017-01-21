Заготовка шишек в разгаре

21 Января 2017 15:24

Сейчас в разгаре заготовка шишек ели и сосны. Сезон начинается в период устойчивых морозов. И здесь своя технология - от сбора шишек до хранения семян. Виктория Потоня побывала в современном цехе по переработке шишек - единственном в Брестской области, где получают в том числе и селекционные семена.

Действительно, холодная погода хорошо влияет на семена ели и сосны. Шишка не раскрыта, а значит продуктивная. Добыча семян - процесс медленный и требует немало ручной работы. При этом выход составляет всего около 1 процента. Например, из одной тонны шишек в лучшем случае получат 10 килограммов семян.

Юг Беларуси менее лесистый. Ельники встречаются значительно реже, чем боры. Поэтому сосновых шишек у нас заготавливают почти в пять раз больше, чем еловых.

В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных плантациях, где растут сосны, ели, пихты с улучшенными качествами. Причем, прежде чем начинать такую работу, необходимо пройти обучение и получить допуск по технике безопасности: урожай собирается от низа до макушки дерева. Амуниция почти как у альпинистов.

Эта плантация молодая, всего третий год с сосен собирают плоды. Деревья подкармливают и ухаживают, чтобы получить здоровые семена.

Все шишки из лесхозов Брестской области попадают на переработку в этот цех в Ивацевичах. От тонн плодов в помещении устойчивый аромат живицы, можно проводить сеансы ароматерапии. Сначала урожай отлеживается, выходит лишняя влага, и только через несколько дней шишки тщательно сортируются.

Процесс заготовки семян сосны и ели сезонный, однако включает много степеней.

Один из главных этапов - сушка шишек. В этом специальном шкафу они находятся сутки. В контейнерах шишки принудительно раскрываются при температуре не выше 55 градусов. И это очень важно, потому что перегретые семена теряют свою всхожесть.

Зернышки действительно ценные! Сначала "крылатка" проходит шоковую терапию в гравитационном барабане, затем через решетчатый сепаратор семена очищаются от мусора. Под воздействием искусственного ветра слабые семена выбраковываются, а сильные идут на досушку и фасовку. Хранятся будущие саженцы в холодильных камерах.

Класс семян периодически проверяют как в собственной лаборатории, так и отправляют в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Кстати, в этом году только в Брестской области планируют заготовить более 150 килограммов семян ели и сосны. А весной часть из них обязательно посеют в питомниках, чтобы через несколько лет высадить новый бор или ельник.