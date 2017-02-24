25 Февраля 2017 15:47

Первая сказка в 9 лет, повествование на английском языке, еще не достигнув подросткового возраста. Юная жительница Гродно написала уже около 50-ти литературных произведений на трех языках.

Как она придумывает сказки о драконах и волшебниках, и почему решила сама делать эскизы для будущего романа - у Дмитрия Смирнова. Кто из нас в детстве не любил послушать на ночь сказки про красивых принцесс, которых надо спасать от Дракона, или про Бабу-Ягу и сообразительного Ивана-дурака? Но мы их слушали, засыпали и забывали... А вот у 15-летней жительницы Гродно детские книжки разбудили вдохновение, которое переросло в десятки и даже сотни страниц ее личных произведений. Эдуарда Саковская с девяти лет сама создает свою фантастическую вселенную.

Повествования Эдуарды не только на русском языке - произведения могут читать и англичане. Кстати, молодой талант в наше время гаджетов и блогов пишет исключительно шариковой ручкой. Говорит, так лучше чувствуешь сюжет.

Дедушка Владимир - самый верный фанат внучки. Один из первых заметил литературные стремления. Сейчас настойчиво ищет для Эдуарды ее первое издательство.

Между тем в семье Саковских - таланты будто спрятаны в каждом уголке. Младший брат Эдуарды - Роман - пишет стихи. Такой вот маленький гродненский поэт, который набирает рифмы на смартфоне.

В это время юная писательница выбирает рисунки. А точнее, иллюстрации к своим сказкам и рассказам. Каждая картина - собственная авторская работа.

Пока что Эдуарда только читает и выбирает произведения знаменитых поэтов и писателей. Но уже сама решила написать настоящий роман.

К столичным издательствам путь далекий, и, тем не менее, родные поддерживают подростковую мечту.

А тем временем сама юная писательница берет новый белый лист для будущего романа. Обещает, что в нем будет не менее нескольких сотен страниц.