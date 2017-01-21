Юбилейное - пятисотое - кольцо появилось в тоннеле будущей третьей ветки столичного метро

21 Января 2017 15:17

Юбилейное – пятисотое - кольцо на неделе появилось в тоннеле будущей третьей ветки столичного метро. Это перегонный участок, по нему электрички с одной линии будут переезжать на другую. По словам специалистов, строительство подземки идет с опережением плана. Почти тысячу триста метров в направлении от станции "Вокзальной" к "Юбилейной площади" прошел специальный комплекс, который прокладывает тоннель. Если все пойдет согласно графику, через два месяца начнут рыть тоннель в обратном направлении. Что касается самих станций, то почти завершено строительство "Ковальской Слободы".

Станция "Вокзальная" готова почти на 70 процентов, "Юбилейная площадь" и "Площадь Богушевича" - почти на четверть. Кстати, первые четыре станции новой линии минского метро должны принять пассажиров через 2 года.