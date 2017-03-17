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Все бытовые отходы в Гродно будут перерабатываться
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18 Марта 2017 15:31

Все бытовые отходы в Гродно будут перерабатываться

Никаких мусорных полигонов и свалок - все бытовые отходы в Гродно будут перерабатываться. В областном центре после тестового режима и настройки оборудования открыли мусороперерабатывающий завод. Предприятие способно перерабатывать более сотни тысяч тонн отходов в год. На заводе рассчитывают заполнить все три смены - количество персонала составит 220 человек.

Мусороперерабатывающий завод - часть комплексного проекта. Параллельно в областном центре ведется модернизация инфраструктуры для удобного раздельного сбора мусора.

 

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