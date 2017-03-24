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Восемь тысяч вакансий открылись в Минске
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25 Марта 2017 15:21

Восемь тысяч вакансий открылись в Минске

Найти новую работу можно с помощью звонка на горячую линию: она открылась на этой неделе в Минске.

Горячая линия Мингорисполкома по трудоустройству 8(017) 369-88-29.

Любой гражданин, набравший номер, который сейчас на экране, может получить консультацию по имеющимся в Минске вакансиям, узнать о размере заработной платы, условиях работы. В случае необходимости специалист свяжется с представителем отдела кадров определенного предприятия. Найти работу в Минске предлагают также на мини-ярмарках и днях предприятий.

Всего предприятия Минска готовы принять работников по шестистам разным профессиям. Востребованы специалисты со средним и высшим образованием, а также кандидаты рабочих специальностей.

  

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