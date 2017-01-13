Витебск. Указ по образованию - изменения

14 Января 2017 15:15

Вступительная кампания в Беларуси в этом году будет проходить по новым правилам. Во-первых, сертификаты, полученные по итогам ЦТ, будут иметь силу не один, а два года. А количество резервных дней для прохождения экзаменов увеличится до трех. У 11-классников и их родителей достаточно времени, чтобы ознакомиться с нововведениями и выбрать стратегию действий на ближайшее лето.

Рассказывает Ольга Масловская.

Кстати, новые правила поступления - самая популярная тема бесед в школьных коридорах. Нынешний выпускник Андрей Астахов говорит, что обязательно использует возможность дополнительно сдать тест по четвертому предмету.

И даже через год возможность сделать маневр остается. Сертификаты, полученные в 2017 году и позже, будут иметь силу на протяжении двух вступительных кампаний. Кто остался вне списков студентов, на будущий год может пройти испытания только по тем предметам, по которым получил низкий балл. А сертификаты с отличными результатами использовать опять.

А вот выпускники - не все, а только отличники - педагогических классов стать студентами педагогических вузов смогут, минуя тесты. Вместо них - собеседование. В Витебском государственном университете имени Машерова преподавателей готовят более двух столетий. Тесно сотрудничают с профильными классами, а потому и без экзаменов знают, кто чего стоит.

В Витебской области работают 23 педагогических класса. Один из них - в четвертой школе областного центра. Школьные дисциплины будущие учителя изучают на углубленном уровне. А убедиться в том, что выбор профессии не ошибочный, помогает факультативный курс "Введение в педагогику".

Льготникам из педклассов после окончания вуза государство предложит первое рабочее место. Отработать по распределению молодой преподаватель должен не менее пяти лет. Тот, кто осмысленно сделал выбор в пользу этой профессии, видит в этом только плюсы.

Но в планы даже самых целенаправленных абитуриентов иногда вмешивается судьба. В дни вступительной кампании можно и заболеть. Новые правила предусматривают три (вместо одного) резервных дня для тестирования. Это еще одно нововведение и опять, как говорят будущие выпускники, со знаком плюс.