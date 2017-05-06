Краіна
6 Мая 2017 15:47
Верхний город 7 и 8 мая станет центром театрального искусства
Минск встречает очередной форум уличных театров. В этом году ожидаются коллективы из Беларуси, Италии, Франции. И, конечно, больше жанров и перформансов - клоунада, драмтеатр, ходулисты и впервые под открытым небом цирковое шоу.
На трех площадках - у ратуши, в Каретном дворике и на арт-террасе - в режиме нон-стоп предания и легенды, невероятный вертеп. А начнется форум уличных театров по традиции карнавальным шествием.
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