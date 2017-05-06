Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Верхний город 7 и 8 мая станет центром театрального искусства
Краіна
RSS
Верхний город 7 и 8 мая станет центром театрального искусства
Скачать Поделиться

6 Мая 2017 15:47

Верхний город 7 и 8 мая станет центром театрального искусства

Минск встречает очередной форум уличных театров. В этом году ожидаются коллективы из Беларуси, Италии, Франции. И, конечно, больше жанров и перформансов - клоунада, драмтеатр, ходулисты и впервые под открытым небом цирковое шоу.

На трех площадках - у ратуши, в Каретном дворике и на арт-террасе - в режиме нон-стоп предания и легенды, невероятный вертеп. А начнется форум уличных театров по традиции карнавальным шествием. 

  

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 29.04.2017 15:41 / Краіна Работа обратной связи
Дайджест новостей Гомеля Дайджэст навін Гомеля 29.04.2017 15:25 / Краіна Дайджест новостей Гомеля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =