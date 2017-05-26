Краіна
27 Мая 2017 15:20
В Витебске открылся центр безопасности
Получить практику поведения в экстремальной ситуации, не попадая в нее.
Такая возможность теперь есть у жителей Витебска. Здесь открылся центр безопасности, оборудованный высокотехнологичными тренажерами-симуляторами. При помощи дополненной реальности можно изучить причины пожаров, научиться эвакуироваться через задымленный лабиринт или самостоятельно тушить возгорание. Для молодежи создана квест-комната, где можно проверить свои знания по безопасности, выполнив предложенные задания.
Пройти обучение в витебском центре безопасности могут дошкольники, ученики, студенты и работники предприятий города.
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