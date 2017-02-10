11 Февраля 2017 15:33

Филиппинские гиганты и бразильские лилипуты. В столичном ботаническом саду проходит выставка экзотических бабочек. В специальном шатре свыше десяти видов крылатых. Привозят их на экспозицию в виде куколок. А затем на глазах у зрителей они превращаются в бабочек.

Здесь можно наблюдать, как кормят бабочек. Их любимое лакомство - мед с водой и бананы. В теплой оранжерее насекомые чувствуют себя, как в тропиках, а поэтому достаточно активны даже зимой.