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В столичном ботаническом саду проходит выставка экзотических бабочек
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11 Февраля 2017 15:33

В столичном ботаническом саду проходит выставка экзотических бабочек

Филиппинские гиганты и бразильские лилипуты. В столичном ботаническом саду проходит выставка экзотических бабочек. В специальном шатре свыше десяти видов крылатых. Привозят их на экспозицию в виде куколок. А затем на глазах у зрителей они превращаются в бабочек.

Здесь можно наблюдать, как кормят бабочек. Их любимое лакомство - мед с водой и бананы. В теплой оранжерее насекомые чувствуют себя, как в тропиках, а поэтому достаточно активны даже зимой.

  

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