Дайджест новостей Брестского региона

3 Июня 2017 15:34

В течение трех месяцев обязанности пограничной службы здесь будут выполнять сотрудники таможни. А в Ивацевичском районе собрались военно-исторические клубы из Беларуси, России и Польши.

Подробнее - в нашем дайджесте. Эксперимент на границе. В крупнейшем в стране грузовом пункте пропуска "Козловичи" с 1 июня работают в новом формате. Частично функции пограничников перешли к сотрудникам таможни. Это паспортный и санитарно-карантинный контроль, проверка законности нахождения на территории Беларуси либо проезда транзитом. Эксперимент рассчитан на три месяца. Не исключено, что такой опыт может распространиться и на другие пункты пропуска страны.

В мемориальном комплексе "Хованщина" машина времени перенесла туристов в годы Великой Отечественной. Четвертый год подряд здесь собираются военно-исторические клубы из Беларуси, России и Польши, чтобы провести реконструкцию событий того времени. Баталии, лесная школа, госпиталь. Все это максимально правдоподобно. В Ивацевичских лесах партизаны вели активное сопротивление, подрывали дороги и немецкие эшелоны. И даже самолеты-разведчики неприятеля не рассекретили это место.

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Один из лучших молодых парикмахеров на пространствах СНГ живет в Бресте. Участница конкурса профессионального мастерства Wordskills Надежда Кашталян стала финалисткой чемпионата в России. Сейчас готовится к международному этапу, который пройдет осенью в Арабских Эмиратах. Парикмахер экспериментирует над образами и стремится совершенствовать свое мастерство.