Краіна
27 Мая 2017 15:18
Финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"
В Орше прозвучал финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. За награды боролись 16 команд школьников со всей страны. Уверенную победу со счетом 12:10 над столичными спортсменками одержали юные гандболистки из Минского региона. Со счетом 34:10 победила юношеская команда из Минска, которой проиграл Брест. Лидерам вручены кубки, медали, ценные подарки.
Без подарков не остался ни один из участников финальных соревнований. Все привезут из Орши бронзовые и серебряные награды.
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