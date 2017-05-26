27 Мая 2017 15:18

В Орше прозвучал финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. За награды боролись 16 команд школьников со всей страны. Уверенную победу со счетом 12:10 над столичными спортсменками одержали юные гандболистки из Минского региона. Со счетом 34:10 победила юношеская команда из Минска, которой проиграл Брест. Лидерам вручены кубки, медали, ценные подарки.

Без подарков не остался ни один из участников финальных соревнований. Все привезут из Орши бронзовые и серебряные награды.