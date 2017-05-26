Главная>>Краіна>>Финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"
Краіна
RSS
Финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"
Скачать Поделиться

27 Мая 2017 15:18

Финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"

В Орше прозвучал финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. За награды боролись 16 команд школьников со всей страны. Уверенную победу со счетом 12:10 над столичными спортсменками одержали юные гандболистки из Минского региона. Со счетом 34:10 победила юношеская команда из Минска, которой проиграл Брест. Лидерам вручены кубки, медали, ценные подарки.

Без подарков не остался ни один из участников финальных соревнований. Все привезут из Орши бронзовые и серебряные награды. 

  

Другие новости

Три дня в роли пожарных Тры дні у ролі пажарных 27.05.2017 15:19 / Краіна Три дня в роли пожарных
Культурный дайджест Культурны дайджэст 20.05.2017 15:27 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =