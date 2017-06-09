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В объективе - автобусы
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10 Июня 2017 15:39

В объективе - автобусы

Скрытые камеры помогают ГАИ выявлять нечестных водителей маршрутных такси и общественного транспорта. Во время масштабной акции за ситуацией в городе следят и патрули под прикрытием - сотрудники дорожной милиции становятся обычными пассажирами маршрутных такси, или следят за водителями через видеорегистраторы. Оценивается и техническое состояние транспортных средств.

Только в этом году невнимательность и плохие дорожные привычки некоторых водителей столичного маршрутного и общественного транспорта привели к 10 авариям.

 

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