Краіна
25 Февраля 2017 15:02
В Могилеве зарегистрировано белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ"
Уже в 2018 году на базе завода планируется начать серийный выпуск спецтехники совместного производства. Первые опытные образцы, а это автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а также новая модель уборочно-подметальной машины, были представлены в прошлом году во время визита представительной китайской делегации в Беларусь. Руководству нового совместного предприятия вручено свидетельство о регистрации.
Первые 15 машин строительного и коммунального назначения сойдут с конвейера совместного предприятия уже в этом году.
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