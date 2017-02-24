В Могилеве зарегистрировано белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ"

25 Февраля 2017 15:02

Уже в 2018 году на базе завода планируется начать серийный выпуск спецтехники совместного производства. Первые опытные образцы, а это автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а также новая модель уборочно-подметальной машины, были представлены в прошлом году во время визита представительной китайской делегации в Беларусь. Руководству нового совместного предприятия вручено свидетельство о регистрации.

Первые 15 машин строительного и коммунального назначения сойдут с конвейера совместного предприятия уже в этом году.