4 Февраля 2017 15:15

Модернизация дорожной инфраструктуры белорусских городов. В Могилеве новый облик приобретут еще несколько мостов. Причем отремонтированы они будут без помех для автомобильного движения. И это продолжение масштабной реконструкции областного центра. Когда грандиозные планы архитекторов начнут претворять в жизнь, попробовал выяснить наш корреспондент Андрей Ястребов.

Мост через Дубровенку, что по проспекту Мира в Могилеве, впервые за его историю отремонтируют полностью. Его неприглядный вид не соответствует сегодня ни эстетическим, ни дорожным нормам. В самом центре Могилева он проходит над небольшой речушкой Дубровенкой, в благоустроенной зоне массового отдыха. Поэтому именно он первым попал в список нынешних масштабных реконструкций.

Транспортная артерия: дорога к областной больнице, университету Кулешова, новым микрорайонам и столице. Тем более, уверены горожане, надо добавить лоска этой части Могилева, которая десятилетия красовалась на открытках Союзпечати.

У главного архитектора Могилева сейчас много работы. Разрабатывает перспективную программу реконструкции областного центра. Сделано за пять лет, говорит Владимир Скачок, немало. Полностью восстановлен Шмидтовский мост, Пушкинский через Днепр - теперь он со львами. В этом году реконструкция затронет еще три дорожные магистрали. Два моста через Дубровенку, в том числе там, где она сливается с Днепром. И через небольшую речушку Дебру, что в нескольких метрах от главной площади Могилева.

Тем временем на стадии разработки концепция развития Могилева до 2020 года. Согласно ей под реконструкцию попадет самый длинный - 402 метра - мост через Днепр – так называемый Новый. Будет построен и пешеходный - с арками, ни на что не похожий. Рядом с педуниверситетом. С течением времени город приобретет новый современный облик.