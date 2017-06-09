Краіна
10 Июня 2017 15:32
В Минске открыт первый бесплатный прокат спортивного инвентаряСпорткроссинг как вызов буккроссингу. В Минске открыт первый бесплатный прокат спортивного инвентаря. Пункты выдачи представляют собой двухметровые цилиндры, в них и хранятся мячи для волейбола, ракетки для бадминтона, фрисби, шахматы, шашки и даже книги. Первые спортивные контейнеры располагаются в парке Победы и работают по будням с 16:00 до 21:00, а по выходным весь день с 10:00. Чтобы воспользоваться спортивным инвентарем, надо только показать инструктору документ с личными данными. Одновременно пользоваться услугами проката смогут до ста человек.
Разместить подобные конструкции организаторы планируют в Лошицком парке, возле Чижовского водохранилища, на набережной Свислочи и полагают, что такими услугами за лето воспользуются не менее 10 тысяч человек.
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