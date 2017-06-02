Краіна
3 Июня 2017 15:39
В Минске и Минской области активизировались клещи
С начала сезона за помощью к врачам обратились 120 человек, из них 40 детей. Как правило, "встречи с кровопийцами" происходят в лесу. Поэтому во время прогулок следует продумывать защитную одежду. Клещи - переносчики таких опасных заболеваний, как инфекционный лайм-боррелиоз и даже смертельный энцефалит. Чтобы исключить такие диагнозы, специалисты проверяют насекомое в лаборатории санэпидемстанции, а пациентам срочно назначают пропить курс антибиотиков после укусов.
Накануне массового сезона отдыха энтомологи, биологи и гигиенисты провели проверки. От клещей уже обработали зеленые зоны детских лагерей области. Сейчас под контролем лесопарковые территории.
Другие новости
03.06.2017 15:55 / Краіна Работа обратной связи
03.06.2017 15:53 / Краіна Последний звонок прозвенел для 145-ти тысяч выпускников
03.06.2017 15:51 / Краіна Ежегодно Браслав превращается в своеобразную трансграничную творческую площадку
03.06.2017 15:47 / Краіна Дайджест культурных событий
03.06.2017 15:44 / Краіна В Калинковичах прошел первый молодежный православный бал Туровской епархии
03.06.2017 15:42 / Краіна Дайджест событий восточного региона
03.06.2017 15:34 / Краіна Дайджест новостей Брестского региона
03.06.2017 15:31 / Краіна Белорусские проекты в сфере банковских и финансовых технологий выходят на международный уровень
03.06.2017 15:28 / Краіна На столичных детских площадках установят специальные инфостенды
03.06.2017 15:25 / Краіна В Беларуси отметили Международный день защиты детей
27.05.2017 15:29 / Краіна Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии
27.05.2017 15:26 / Краіна "Небылица" в Белгосцирке - на арене новая программа
27.05.2017 15:25 / Краіна Минская область выбрала самую внимательную и креативную автоледи
27.05.2017 15:24 / Краіна У "Королевы Весны" зимнее имя
27.05.2017 15:22 / Краіна В белорусских здравницах свободных мест почти не осталось
27.05.2017 15:20 / Краіна В Витебске открылся центр безопасности
27.05.2017 15:19 / Краіна Три дня в роли пожарных
27.05.2017 15:18 / Краіна Финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия