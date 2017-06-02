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В Минске и Минской области активизировались клещи
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3 Июня 2017 15:39

В Минске и Минской области активизировались клещи

С начала сезона за помощью к врачам обратились 120 человек, из них 40 детей. Как правило, "встречи с кровопийцами" происходят в лесу. Поэтому во время прогулок следует продумывать защитную одежду. Клещи - переносчики таких опасных заболеваний, как инфекционный лайм-боррелиоз и даже смертельный энцефалит. Чтобы исключить такие диагнозы, специалисты проверяют насекомое в лаборатории санэпидемстанции, а пациентам срочно назначают пропить курс антибиотиков после укусов.

Накануне массового сезона отдыха энтомологи, биологи и гигиенисты провели проверки. От клещей уже обработали зеленые зоны детских лагерей области. Сейчас под контролем лесопарковые территории.

 

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