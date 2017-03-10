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В Минске чествовали самых успешных женщин
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11 Марта 2017 15:21

В Минске чествовали самых успешных женщин

По случаю весеннего праздника в Минске чествовали самых успешных женщин. Заслуженные награды получили победители городского этапа конкурса "Женщина года - 2016". Лучших выбрали в шести номинациях. Это достижения в науке, воспитании, развитии промышленности и культуре. Также отметили и самого успешного руководителя. Всего в конкурсе приняли участие 25 минчанок.

Конкурс "Женщина года" проводят в столице в девятый раз. Победители городского этапа представят столицу на республиканском конкурсе. 

  

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