В Копыси идет реконструкция средневекового городища

22 Апреля 2017 15:24

За основу взят план города XVII века. Строительные работы контролируют ученые, ведь почти вся территория Копыси представляет собой культурный слой. В земле, которую подняли экскаваторы, уже найден ряд артефактов: монеты XVII столетия, нательный крест, керамическая фляжка. Копысь - один из старейших городов Витебской области. Первое упоминание относится к XI веку. Вперед в прошлое отправилась Ольга Масловская.

Скромный и тихий городок на левом берегу Днепра. Правда, сегодня за шумом строительной техники услышать течение широкой реки почти невозможно. Копысь обновляется. Сделать маленький населенный пункт уютным для жизни и удобным для работы - приказ Главы государства.

Своей историей - интересной и трагической - Копысь заслуживает особенного отношения. Урок краеведения у местных школьников самый любимый. Конечно: их родная Копысь чуть моложе Полоцка. А черный заяц на гербе - напоминание о древнем занятии предков.

Полагают, что и название отсюда - Копысь. Через городок в разное время прошли корпуса нескольких армий: армии Владимира Мономаха, Петра Первого. В районе Копыси форсировал Днепр Кутузов, а Денис Давидов уничтожил французское кавалерийское депо. Отдельная страница - Великая Отечественная. Во время каждой из войн Копысь разрушали дотла, но город строили заново. Про талант и трудолюбие местных жителей знали далеко. С XV века Копысь славилась производством уникальной художественной керамики.

В учебнике за десятый класс написано: "До 1913 года на Беларуси было 20 мануфактур, которые выпускали изразец. Причем 14 из них находились здесь, в Копыси". Дело в том, что в этой местности много красной глины. Это очень пластичный природный материал, который не боится высоких температур.

Копысский изразец украшал царские палаты московского Кремля и фасады Покровского храма в Измайлове. Возможно, эта фляжка XVII столетия, которую на днях нашли на копысском городище, также изделие местных гончаров. Как и вся Копысь, городской вал - памятник археологии - переживает второе рождение. За ходом реконструкции наблюдают ученые. Землю, которую поднимает ковш экскаватора, исследуют при помощи лопаты и металлоискателя.

Монеты, пуговицы, нательные кресты, пряжки и броши. Все находки отправляют в Минск на экспертизу.

Не пропустить артефакт, но и сделать реконструкцию исторически правдивой - задача исследователей из Национальной академии наук.

За основу реставрации взят план Копыси XVII века.

В соответствии с ним на городище построят деревянные башни и возведут часть городской стены. Совершенную копию оборонительной постройки обязательно оценят любители старины. Предполагается, что после реконструкции древний городок на левом берегу Днепра войдет в туристический маршрут "Золотое кольцо Витебщины".