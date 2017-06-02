3 Июня 2017 15:44

Строгий дресс-код и этикет, полонез, полька, французский, русский и даже ирландский вальс. В Калинковичах прошел первый молодежный православный бал Туровской епархии. Подготовка к нему началась задолго до проведения. Чтобы освоить классические танцы, участники несколько месяцев брали уроки. В рамках бала прошел и мастер-класс. Всего в празднике приняли участие примерно 30 пар. Кстати, организаторы мероприятия уверены: в Туровской епархии зарождается новая традиция. Подробнее - Ольга Холодович.

Торжественным полонезом - строго и со вкусом - они открывают первый православный бал Туровской епархии. И пускай это стены спортзала, а не дворца, ответственности у этих юношей и девушек не меньше. Ведь проведение бала - праздник, на котором все должно быть красиво.

Они не профессиональные танцоры, но к этому балу готовились несколько месяцев. Изучали па ирландского вальса. По словам участников, это отличная возможность осуществить мечту и раскрыть свой творческий потенциал.

Причем одними только танцами подготовка не ограничивалась. Обязательный пункт - изучение бального этикета. А еще - новые знакомства, чтобы вместе присоединиться к прекрасному.

Среди зрителей - представители духовенства, власти, родители, а также младшие братья и сестры. Они пока еще в балу не участвуют, но атмосферой прониклись.

На этот раз в балу участвовало примерно 30 пар - это ученики калинковичских школ и студенты Мозырьского педуниверситета. Но присоединиться к классическим танцам организаторы предлагали всем желающим - в перерывах между вальсом и мазуркой проводили мастер-классы.

Православный бал в Туровской епархии решили сделать ежегодным. Ведь именно такие мероприятия будят в душах молодых людей лучшие чувства и направляют к поиску настоящей, духовной красоты.